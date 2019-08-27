Компания Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster

Российское подразделение Renault объявило о снижении цен на ряд кузовных запчастей для самого популярного кроссовера марки.

Специальное предложение действует для автовладельцев машин, выпущенных в период с 2011 по 2015 годы. Им будет доступна скидка на более 40 наименований кузовных деталей.

Для использования спецпредложения нужно обратиться в официальный дилерский центр Renault.

В перечне запчастей, на которые действует скидка 80% есть: подрамники подвески, передний бампер, стекла дверей, ручки дверей радиаторная решетка и др.

Как объяснили в компании, спецпредложение запущено с целью привлечения клиентов в официальную дилерскую сеть Renault.