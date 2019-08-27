Немецкий автопроизводитель подтвердил свое участие во Франкфуртском автосалоне и рассказал о новинках, которые будут представлены на нем.

BMW привезет во Франкфурт три новые модели, числе которых окажется купеобразный кроссовер Х6 новой генерации.

Уже известно, что в топовой версии BMW X6 M50i этот кроссовер будет оснащен 523-сильным двигателем, а еще особенностью модели станет подсветка решетки радиатора.

Еще одной новинкой станет концепт электрокара Vision M Next, в котором реализован дизайн Halo. В этом электрокаре будет установка с отдачей 592 л.с.

Также во Франкфурте покажут и новый 8-Series Gran Coupe, а также его версии M8 Coupe и Convertible.