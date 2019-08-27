Складной электрический скутер Hyundai получил запас хода 20 км

Hyundai показал электрический складной самокат, которым будет комплектовать свои машины.

Модель создана на базе прототипа 2017 года. Самокат способен на одном заряде проехать до 20 км, а такой запас хода обеспечивает установленная батарея на 10,5 ампер-часа.

Весит двухколёсное транспортное средство 7,7 килограмма. В нем реализована встроенная система складывания и добавлен небольшой дисплей, на котором отображается заряд батареи и скорость.

В новых моделях самоката еще добавят систему рекуперации энергии, что позволит ему увеличить запас хода примерно до 10%.