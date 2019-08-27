Toyota возродит спорткар MR2 и построит его на базе Porsche Cayman

Как сообщили инсайдеры, Toyota возродит спорткар MR2 и построит его на базе Porsche. Спортивная модель MR2 выпускалась в период с 1984 по 2007 год и имела среднемоторную компоновку.

В основе возрожденной модели планируется использовать платформу от Porsche Cayman, а вот дизайн автомобиля будет выполнен в стилистике прототипа S-FR 2015 года.

Больше подробностей о модели пока не приводят. Напомним, что последний MR2 был оснащен 138-сильным двигателем объёмом 1.8 литра.

996-килограмовый спорткар разгонялся до первой сотни за 8 секунд. Не исключено, что возрожденный вариант может оказаться электрокаром.