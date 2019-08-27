В РФ назвали марки автомобилей, которые чаще покупают новыми

Новое исследование обнародовали аналитики агентства «Автостат», которые решили выяснить, какие автомобили чаще покупают новыми, а какие на вторичном рынке.

Основной для исследования стали данные по продажам на первичном и вторичном рынках за период с января по июль 2019 года.

В отчетный период в России было реализовано в 3,5 раза больше подержанных машин, чем новых. А вот по маркам показатель оказался разным.

Так, выяснилось, что модели бренда KIA чаще приобретают новыми в сравнении со средним показателем по России. Разница между машинами марки с пробегом и объёмами продаж новых авто составила 1,2 раза.

Меньше среднего показателя по рынку результат оказался у Skoda, Renault, Hyundai, Volkswagen, BMW, а почти одинаковые значения зафиксированы у Mercedes-Benz.

У отечественных автомобилей Лада зафиксирован результат выше среднего по рынку и он составил 3.9, так как автопарк таких моделей очень большой.

Рекордные показатели зафиксировали у Honda – 54. Новых автомобилей бренда было реализовано за семь месяцев 1 410 ед., а подержанных – 76 079 шт.