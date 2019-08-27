Hyundai представил кроссовер NEXO на топливных элементах

Показ автомобиля состоялся на выставке Hyundai Hydrogen World в Шанхае.

Там компания продемонстрировала электрический кроссовер на топливных элементах.

Электрокар 2019 модельного года с установкой FCEV на одной заправке способен проехать 609 километров, выбрасывая в воздух только пар.

Как отметили в компании, силовая установка способная отфильтровывать 99,9 процента очень мелких частиц.

Представители Hyundai заявляют, что эта силовая установка является безопасной, к тому же она лучше, чем у обычных электрокаров и гибридных автомобилях с ДВС.

В планах автопроизводителя в 2030 году ежегодно выпускать по 500 тысяч NEXO на топливных элементах.