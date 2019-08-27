Показ автомобиля состоялся на выставке Hyundai Hydrogen World в Шанхае.
Hyundai представил кроссовер NEXO на топливных элементах
27.08.2019 12:39
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Там компания продемонстрировала электрический кроссовер на топливных элементах.
Электрокар 2019 модельного года с установкой FCEV на одной заправке способен проехать 609 километров, выбрасывая в воздух только пар.
Как отметили в компании, силовая установка способная отфильтровывать 99,9 процента очень мелких частиц.
Представители Hyundai заявляют, что эта силовая установка является безопасной, к тому же она лучше, чем у обычных электрокаров и гибридных автомобилях с ДВС.
В планах автопроизводителя в 2030 году ежегодно выпускать по 500 тысяч NEXO на топливных элементах.
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