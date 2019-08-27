BMW представил бронированный кроссовер BMW X5 VR6 Protection

Новинка получила название BMW X5 VR6 Protection и способна выдержать обстрел из автоматического оружия и взрыв гранат.

Степень защиты кроссовера выполнена по стандарту VR6, а это значит, что он выдержит обстрел из автомата Калашникова (АК-47, АКМ).

В автомобиле установлены специальные панели, выполненные из высокопрочной стали, а также 30-мм стекла.

Еще в кроссовере усилили шасси и багажник, установили проблесковые маячки, систему громкой связи и самозатягивающийся топливный бак.

В движение BMW X5 VR6 Protection приводится 4,4-литровым 530-сильными двигателем. Он способен ускорятся до первой сотни за 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.