Mercedes-Benz 28 августа представит новый GLE Coupe

Сегодня немецкая компания распространила в сети тизерное видео, которым анонсировала дату дебюта нового Mercedes-Benz GLE Coupe.



В сообщении говорится, что новый Mercedes-Benz GLE Coupe представят 28 августа.

Новинка будет отличаться от обычного кроссовера купеобразным кузовом, а также иным оформлением задних фонарей.

Что касается Mercedes-Benz GLE, то он дебютировал в прошлом году и получил удлиненную на 80 мм колесную базу, более просторный салон, активную пневмоподвеску E-Active Body Control, а также моторную гамму, представленную 2.9, 3.0 и 4.0-литровыми моторами, работающими с 48-вольтовой бортовой сетью.

Вероятно такие же технические характеристики будут и в купеобразной новинке. Все подробности о модели станут известны уже завтра.