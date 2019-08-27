Новое поколение внедорожника Land Rover Defender дебютирует в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте, а пока специалисты компании активно испытывают новинку.



Недавно новый Land Rover Defender протестировали на Нюрбургринге, а шпионское видео заездов опубликовали в Сети.

Следующее поколение автомобиля выйдет на рынок в следующем году. Уже известно, что внедорожник создан на новой платформе, используемой в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery.

В модели произойдет много изменений – Defender изменится как внешне, так и технически. Автопроизводитель предложит в модели особые настройки полного привода, ряд современных систем безопасности и помощи водителю, а также моторную гамму, в которой будут доступны силовые установки с 4 и 6 цилиндрами.

При этом из линейки двигателей исчезнут 8-цилиндровые моторы. В паре с двигателями будет работать автоматическая КП.