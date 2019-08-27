В России провели исследование, по результатам которого был установлен средний возраст владельцев автомобилей, причем было отмечено, что в зависимости от марки авто средний возраст меняется.

Аналитики «Автостат» проанализировали данные анкет более 240 тыс. опрошенных и установили, что средний возраст автовладельцев в РФ составил 37 лет.

При этом средний возраст автомобилистов, которые владеют машинами марки Infiniti, составляет 33 года и именно этот бренд назвали самым «молодым».

Владельцы авто BMW это в основном россияне возрастом 35 лет, а обладателями LADA, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz являются владельцы возрастом 36 лет.

Средний возраст владельцев SsangYong и Great Wall – 41 год, Land Rover, Chery, Suzuki и Renault – 40 лет, а Citroen, Volvo и УАЗ – 39 лет.