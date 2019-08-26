Стало известно, как возраст клиента повлияет на выбор автомобиля

Так, молодежь старается выбирать более мощные машины, а люди постарше начинают предпочитать больше надежные автомобили и чаще выбирают японские модели.

К тому же важным критерием для молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет является дизайн машины, при этом они не обращают внимание на стоимость обслуживания и содержания.

Автомобилисты средней возрастной группы, а именно люди возрастом от 31 до 40 лет, все еще обращают внимание на дизайн авто, при этом уже задумываются о стоимости обслуживания и повышенной вместительности.

А вот водителям возрастом до 60 лет уже не важна внешность машины, а при выборе уже учитывается бренд, страна-производитель, качество и надежность.

Что касается цвета, то тут указано, что мужчины больше предпочитают черный окрас кузова, который является самыми популярным.

Немного реже выбирают серебристый, белый, серый и синий. Женщинам нравятся больше яркие цвета, а именно розовый, красный и оранжевый.

К тому же девушки чаще смотрят, чтобы выбранный автомобиль был стильным, комфортным и безопасным.

Эта категория автомобилистов чаще выбирает кроссоверы и хэтчбеки, причем для них важна установленная коробка «автомат».

Если говорить о марках авто, то тут исследование показало, что водители возрастной категории 25-34 лет чаще выбирают Kia (9,2%), BMW (7,2%) и Skoda (6,2%), а от 45 лет больше предпочтение отдают Hyundai.

Среди девушек в возрасте от 25 до 34 лет предпочтения совпадают, а вот женщины постарше выбирают уже модели бренда Toyota.