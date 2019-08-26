Десятки тысяч автомобилей оказались под угрозой взлома хакерами

Специалисты компании Pen Test Partners без труда смогли заблокировать автомобиль своего сотрудника, который находился в Греции. При этом блокировку осуществляли из Великобритании.

Компания Pen Test Partners занимается кибербезопасностью. Специалисты решили проверить безопасность автомобилей с установленным иммобилайзером компании SmarTrack.

Хакеры в иммобилайзере нашли уязвимость, которая позволяет заблокировать машины удаленно.

Для этого им потребовалось сделать простой запрос через браузер, а на блокировку машины сотрудника потратили всего несколько секунд.

Завести свой автомобиль сотрудник компании смог только после полного отключения иммобилайзера.

В системе SmarTrack уже устранили уязвимость и специалист, занимающиеся исправлением ошибки подтворил, что через найденную ошибку можно было одновременно заблокировать около 25 тыс. машин.