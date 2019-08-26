Lada является самым популярным автомобилем на Украине

Как известно, власти Украины намерены с начала следующего года ввести запрет на ввоз любых автомобилей, выпущенных на территории РФ.

Ранее этот запрет планировали ввести с начала прошлого месяца, но в итоге было принято решение перенести его на полгода.

Но как выяснилось, Lada оказалась самым востребованным автомобилем на Украине. Портал Autoconsulting подсчитал, сколько автомобилей Лада оказалось в Украине с 1991 года.

Выяснилось, что за период независимости страны Лад было продано в количестве 1 млн экземпляров, а это каждый четвертый автомобиль в стране.

Эти показатели в два раза превышают ЗАЗ и Daewoo и в четыре Chevrolet и Toyota. Если говорить о самых распространенных моделях, то тут лидером является Lanos / Sens, а вот вторую и третью строчку заняли Lada Samara и «классические» седаны, а на четвертом месте оказались уже современные Лады.

Отдельно стоит отметить, что в период с 1991 по 2018 год в Украине в общей сложности было реализовано 4,3 млн легковых автомобилей, а это 52% от всего автопарка.