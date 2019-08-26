На Украине выпустили электрокар за 100 тысяч рублей

Электрокары сейчас считаются очень дорогими, но украинец доказал, что стоимость «зеленой» машины может быть намного меньше.

Пенсионер из-под Львова создал электрокар стоимостью 1300 евро, что в пересчете около 100 тыс. рублей.

Самодельная машина оказалась очень компактной — ее длина составляет всего два метра, а ширина меньше метра.

Электрокар создан из металла и поликарбоната, а в его основе лежит электрический велосипед.

Автор проекта заявляет, что его детище способно разгоняться до 50 км/ч, а запас хода составляет до 100 км.

По словам пенсионера, свою машину он использует только для поездки на собственную пасеку.

Стоит отметить, что электрические машины в Украине намного популярнее, чем в РФ.

В первом полугодии было продано 4035 электрокаров, а в России в этот период реализовали только 147 ед.