Электрокары сейчас считаются очень дорогими, но украинец доказал, что стоимость «зеленой» машины может быть намного меньше.
На Украине выпустили электрокар за 100 тысяч рублей
26.08.2019 14:18
32 0
Пенсионер из-под Львова создал электрокар стоимостью 1300 евро, что в пересчете около 100 тыс. рублей.
Самодельная машина оказалась очень компактной — ее длина составляет всего два метра, а ширина меньше метра.
Электрокар создан из металла и поликарбоната, а в его основе лежит электрический велосипед.
Автор проекта заявляет, что его детище способно разгоняться до 50 км/ч, а запас хода составляет до 100 км.
По словам пенсионера, свою машину он использует только для поездки на собственную пасеку.
Стоит отметить, что электрические машины в Украине намного популярнее, чем в РФ.
В первом полугодии было продано 4035 электрокаров, а в России в этот период реализовали только 147 ед.
Комментарииcomments powered by HyperComments