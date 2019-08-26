Раллийный гонщик на трассе не смог «убить» французский «каблук»

Профессиональный гонщик на раллийной трассе не смог уничтожить стандартный Citroen Berlingo.

За рулем полностью стандартного фургона находился гонщик команды Эсапекку Лаппи, которого попросили провести испытания серийного Citroen Berlingo на грунте.

Машину для заезда никак не подготавливали, впрочем и гонщик ее тоже не пытался беречь.

Организатором заезда стал Британский офис Citroen, а сам заезд организовали на трассе раллийной школы Langley Park.

После тестов был выпущен рекламный ролик, в котором показали все самые красивые моменты заезда.

Основной целью Citroen было показать, насколько их машина надежна и безопасна, тем более что она получила премию «Фургон 2019 года».

