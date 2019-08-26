Профессиональный гонщик на раллийной трассе не смог уничтожить стандартный Citroen Berlingo.
Раллийный гонщик на трассе не смог «убить» французский «каблук»
26.08.2019 14:16
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За рулем полностью стандартного фургона находился гонщик команды Эсапекку Лаппи, которого попросили провести испытания серийного Citroen Berlingo на грунте.
Машину для заезда никак не подготавливали, впрочем и гонщик ее тоже не пытался беречь.
Организатором заезда стал Британский офис Citroen, а сам заезд организовали на трассе раллийной школы Langley Park.
После тестов был выпущен рекламный ролик, в котором показали все самые красивые моменты заезда.
Основной целью Citroen было показать, насколько их машина надежна и безопасна, тем более что она получила премию «Фургон 2019 года».
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