Глава ателье Alpinа объяснил, почему им не интересны новые BMW

В интервью с зарубежными журналистами глава ателье Alpinа Андреас Бовензипен объяснил, по какой причине они не хотят браться за выпуск новых моделей BMW, построенных на переднеприводной платформе.

Как известно, баварская марка начала активно вести смену поколений для своих автомобилей и строить их на новой переднеприводной платформе.

Эта платформа уже лежит в основе компактных кроссоверов и в новом поколении семейства 1-й серии.

В Alpina говорят, что стоимость доработанных специалистами ателье таких автомобилей может сказаться на продажах.

То есть Alpinа не интересны новые BMW только потому, что спрос на них будет очень низким, а стоимость высокой.

К тому же тюнеры предпочитают работать с восьми- или шестицилиндровыми двигателями, а также с трансмиссией ZF, тогда как новые модели уже оснащены КП от Aisin, а это значит, что тюнерам придется заново наращивать опыт работы с новыми трансмиссиями.

Как говорит Андреас Бовензипен, ничего личного в отказе дорабатывать новые BMW нет, так как это просто бизнес, ведь выпуск «заряженных» BMW с передним приводом будет просто не оправдан экономически.