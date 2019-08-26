Американская компания давно рассматривает возможность строительства собственного завода на территории Европы.
Tesla хочет построить собственный завод в Германии
26.08.2019 13:41
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Как стало известно, автопроизводитель уже определился со страной, где появится новое предприятие по выпуску электрокаров и ею стала Германия.
Теперь Tesla ведет поиск места для завода. Рассматривается возможность его строительства в Северной Рейн-Вестфалии, где уже провели первые исследования.
Впрочем, некоторые специалисты выразили мнение, что Tesla нужно поторопиться, так как скоро в Европе будет серьезная конкуренция, в связи с тем, что многие европейские бренды начнут строительство своих заводов по выпуску электрокаров.
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