Tesla хочет построить собственный завод в Германии

Как стало известно, автопроизводитель уже определился со страной, где появится новое предприятие по выпуску электрокаров и ею стала Германия.

Теперь Tesla ведет поиск места для завода. Рассматривается возможность его строительства в Северной Рейн-Вестфалии, где уже провели первые исследования.

Впрочем, некоторые специалисты выразили мнение, что Tesla нужно поторопиться, так как скоро в Европе будет серьезная конкуренция, в связи с тем, что многие европейские бренды начнут строительство своих заводов по выпуску электрокаров.