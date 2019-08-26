На китайском рынке стартовали продажи электрокара Lavida Plus нового поколения, который является китайским вариантом глобальному Volkswagen Jetta 2020.
Электрический аналог новой Volkswagen Jetta поступил в продажу
26.08.2019 13:19
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Теперь у седана есть полностью электрическая версия с названием Volkswagen e-Lavida, в которой доступен электромотор с мощностью 136 лошадиных сил.
Заявленный запас хода составляет 278 км. Для полной зарядки батарей потребуется 5,5 часов, а для зарядки до 80% от зарядной станции нужно всего полчаса.
Оценили электромобиль в 148 900 юаней, а это около 1.4 млн рублей.
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