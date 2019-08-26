Электрический аналог новой Volkswagen Jetta поступил в продажу

На китайском рынке стартовали продажи электрокара Lavida Plus нового поколения, который является китайским вариантом глобальному Volkswagen Jetta 2020.

Теперь у седана есть полностью электрическая версия с названием Volkswagen e-Lavida, в которой доступен электромотор с мощностью 136 лошадиных сил.

Заявленный запас хода составляет 278 км. Для полной зарядки батарей потребуется 5,5 часов, а для зарядки до 80% от зарядной станции нужно всего полчаса.

Оценили электромобиль в 148 900 юаней, а это около 1.4 млн рублей.