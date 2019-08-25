В Великобритании на продажу выставили редкий внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution. Этот трехдверный вариант создан в честь ралли Париж-Дакар по мотивам Mitsubishi Evolution.

Mitsubishi Pajero Evolution выпустили в количестве всего 2,5 тыс. ед. Все они отличаются от классического Pajero расширенными колесными арками, спойлером на крыше, иной радиаторной решеткой и новым капотом с воздухозаборниками.

В салоне спецверсии установлены кресла Recaro с хорошей боковой поддержкой. Подкапотное пространство внедорожника занимает 3,5-литровый V6 с 276-сильной отдачей и 4-ступенчатый «автомат».

С таким агрегатом короткий Pajero Evolution до первой «сотни» разгоняется за 8,5 сек.

Автор объявления указал, что Mitsubishi Pajero Evolution за все время проехал 55 тыс. км. В пересчёте за машину просят 1,5 млн рублей.