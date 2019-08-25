Аналитики рассказали о самых востребованных автомобилях С-сегмента по итогам июля, отметив, что его популярность на российском рынке сокращается.

В прошлом месяце объёмы продаж машин такого сегмента составили 16 254 ед., что на 6,7% меньше, сообщает «АвтостатИнфо».

LADA Vesta в июле стала самой популярной моделью в С-сегменте, которая была продана в количестве 9 498 штук, что на 14,5% больше.

Второй самой востребованной моделью сегмента стала Skoda Octavia с результатом 1807 проданных экземпляров, что больше на 0,5%. KIA Ceed стал третьим.

Его объёмы продаж составили 1 313 ед., а это на 1,6% больше. Четвертое и пятое место оказалось за KIA Cerato и Ford Focus – 1 107 и 635 реализованных экземпляров.

В десятке лидеров числятся: Toyota Corolla — 472 ед. (-4%), Hyundai Elantra — 448 ед. (-1%), Mercedes CLA-Класс — 205 ед. (+185%), BMW 1-Серии — 138 ед. (+27%), Audi A3 — 94 ед. (+45%).