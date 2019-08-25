Прототип Kia Optima новой генерации вышел на тестирование

В Америке корейская компания начала тестировать новый седан Kia Optima, который в продаже появится в следующем году, но будет позиционироваться как модель 2021 года.

Корейская компания Kia сейчас больше всего сосредоточена на разработке кроссоверов и внедорожников, при этом она не забывает про «четырехдверки». Так, на дорогах общего назначения была замечена новая Kia Optima.

Прототип пока закрыт плотной тканью со вставками, которые полностью скрывают дизайнерские элементы машины.

По слухам в новой Optima будет много дизайнерских решений, позаимствованных у Kia Stinger. Предположительно, будущая новинка немного увеличится в размерах, а ее салон станет просторнее и комфортнее.

В США Kia Optima будет предлагаться с улучшенными четырехцилиндровыми моторами, а еще ожидается появление гибридной версии седана.