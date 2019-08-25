Продажи электромобилей в России по итогам июля выросли вдвое

В этом году в России наблюдается рост популярности электрокаров.



Автомобили этого сегмента стали чаще приобретать как на первичном рынке, так и на рынке подержанных автомобилей.

Так, в прошлом месяце наблюдался рост продаж электромобилей в два раза до 41 проданного экземпляра против 20 годом ранее.

За период с начала года объёмы продаж составили 188 единиц, а это в 2,6 раза больше.

В прошлом месяце больше всего было продано кроссоверов Jaguar I-Pace, на который пришлось 40% от всего объёма рынка. В июле россияне приобрели 17 таких кроссоверов.

На втором месте по популярности оказался Nissan Leaf (14 ед.), а в тройке лидеров расположился Tesla Model X (8 ед.).