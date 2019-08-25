Российские дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили новые рендерные изображения, представив свое видение кросс-кабриолета на базе Lada XRAY.
Дизайнеры представили Lada XRAY кабриолет
25.08.2019 17:52
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Не так давно немецкая компания Volkswagen выпустила серийный кабриолет, который создавался на базе компактного кроссовера T-Roc.
Дизайнеры решили представить, как бы мог выглядеть кросс-кабриолет на базе Lada XRAY.
Можно сказать, что получилось достаточно неплохо, правда пока такие автомобили не продаются на рынке большими объёмами.
Что касается кросс-кабриолета Lada XRAY, то в планах «АвтоВАЗа» его нет.
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