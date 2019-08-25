Дизайнеры представили Lada XRAY кабриолет

Российские дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили новые рендерные изображения, представив свое видение кросс-кабриолета на базе Lada XRAY.

Не так давно немецкая компания Volkswagen выпустила серийный кабриолет, который создавался на базе компактного кроссовера T-Roc.

Дизайнеры решили представить, как бы мог выглядеть кросс-кабриолет на базе Lada XRAY.

Можно сказать, что получилось достаточно неплохо, правда пока такие автомобили не продаются на рынке большими объёмами.

Что касается кросс-кабриолета Lada XRAY, то в планах «АвтоВАЗа» его нет.