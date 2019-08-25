Названы топ-3 автомобиля с самыми большими ЖК-дисплеями в салоне

Автопроизводитель все больше отказываются от обычных физических кнопок в салоне, используя все больше экраны и управление через них функциями автомобиля.

В последнее время новой тенденцией в автомобильном мире становится выпуск новых машин с большим количеством экранов.

При это уже представлены автомобили, в салоне которые устанавливают большие тачскрины, а точнее экраны с диагональю более 12-12,3 дюймов, являющихся стандартом.

Такие дисплеи заменяют в салоне панель приборов, а также управляют рядом функций автомобиля. Одним из автомобилей в топ-3 оказался Li One.

В его салоне установили 16,2-дюймовый экран. Эта модель представляет собой гибридный кроссовер, а показала его в рамках Шанхайского автосалона китайская компания. Помимо основного экрана есть два вспомогательных размером 12,3 дюйма. Один из них работает как цифровая панель, а второй предназначен для пассажиров. Этот гибрид оценен в 60 тыс. долларов.

Не менее интересным в рейтинг оказался автомобиль Byton M-Byte. Это полностью электрический кроссовер в салоне которого размещен экран на 48 дюймов. Эта модель также создавалась китайской компанией и он только осенью поступит в продажу.

Его громадный экран расположился ниже лобового стекла и занимает всю площадь между передними стойками. Помимо громадного дисплея есть еще четыре вспомогательных, а один из них расположился на руле.

В рейтинге топ-3 автомобиля с самыми большими ЖК-дисплеями оказался и Tesla Model S. В его салоне предлагается, расположенный вертикаль дисплей на 17 дюймов.