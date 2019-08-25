Тюнеры принарядили новый Jeep Wrangler футуристичной оптикой

Производителю оптики для внедорожника пришлось создавать единый блок, состоящий не только из фар, но также светодиодных ДХО и радиаторной декоративной решетки.

Для американского внедорожника Jeep Wrangler и пикапа Gladiator компания Oracle Lighting разработала новую головную оптику.

Она не только отличается от оригинальной, но даже превосходит ее.

Так, в Oracle Lighting в «поворотниках» для Jeep использовала в четыре раза ярче светодиоды и предусмотрела регулировку светового пучка головной оптики, а это опция будет полезна для лифтованных вариантов Wrangler и Gladiator.

Радиаторная решетка с дневными ходовыми огнями и блок-фарами созданы таким образом, что ее можно установить самостоятельно. Она выпускается на Wrangler с 2017 года выпска и пикап Gladiator 2019 года.