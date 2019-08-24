Самый экономичный Kia Cerato поступил в продажу

KIA в Китае начала принимать заказы на гибридную версию седана Kia K3, которая на глобальном рынке модель предлагается под именем Cerato.

KIA K3 PHEV получил 1,6-литровый атмосферный мотор и электродвигатель. Суммарная мощность составляет 160 л.с.

По заявлению автопроизводителя, гибридный седан в смешанном цикле будет расходовать всего 1 литр топлива, но это с учетом того, что батарея на старте будет полностью заряжена.

Kia K3 PHEV создавалась исключительно для рынка КНР. В ней в отличие от Cerato изменена внешность и оснащение. В Китае гибридный седан оценили от 129 800 юаней, что в пересчете составляет около 1,2 млн рублей.