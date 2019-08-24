Внедорожник УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии

УАЗ продолжает проводит общие работы по улучшению внедорожника «Хантер». Новые изменения направлены на улучшение стойкости к коррозии, а для этого на сваренный кузов внедорожника сразу установили надставки дверей и проём лобового стекла.

Как пишет издание «Панорама УАЗ», теперь все эти элементы окрашиваются одновременно с кузовом, что улучшает стойкость к коррозии.

Ранее на предприятии надставки и проем лобового стекла обрабатывали анафорезом, вручную красили и после этого уже устанавливали на окрашенный кузов.

Напомним, УАЗ «Хантер» предлагается с ДВС ZMZ-40906 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация внедорожника сейчас стоит от 742 000 рублей.

Также в дилерских центрах скоро появится УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач, сборка которого уже стартовала на заводе. По предварительным данным, «Патриот» с «автоматом» будет стоить от 1 млн рублей.