Ретро-автомобили стали доступны в московском каршеринге

Для клиентов каршеринга «Яндекс.Драйв» стали предлагать два классических Ford Mustang, причем машины в аренду доступны в заводском исполнении без каких-либо доработок.

Одна модель была выпущена в 1965 году, а вторая немного младше – 1969 года.

Классические спорткары для аренды доступны с 23 августа. Для клиентов сервиса при аренде купе или кабриолета Ford Mustang нужно будет ознакомиться с инструкцией, так как американская классика отличается рядом особенностей, которые сейчас не встречаются на современных машинах.

Ford Mustang в сервисе «Яндекс.Драйв» доступны для водителей старше 26 лет и стажем вождения от 6 лет. Арендовать машины можно как на одну поездку, так и на сутки.