ГАЗ сертифицировал 22-местную ГАЗель Next

Автопроизводитель коммерческих автомобилей получил Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на ГАЗель Next в модификации А64R42.

Это модель относится к сегменту микроавтобусов с увеличенной вместимостью пассажиров.

Указано что ГАЗель Next А64R42 получил стандартную колесную базу 3 745 мм и общую длину 6 088 мм.

Пассажировместимость машины 22 человека, но в ОТТС указано, что автомобиль разработан для перевозки детей возрастом от 6 до 16 лет.

ДВС у будущей новинки стандартный и это дизельный агрегат с 140-сильной отдачей и пятиступенчатой механической коробкой передач.

В феврале ГАЗ получил ОТТС на ГАЗель Next A65R52. Это тоже 22 местный микроавтобус, но его колесная база увеличена до 3 950 мм.