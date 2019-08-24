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Внедорожник Aurus дебютирует на Московском автосалоне в 2020 году

Новости
24.08.2019 08:34
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Презентация внедорожника Aurus Komendant состоится в следующем году в августе, об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, мы презентуем эту модификацию (широкой аудитории. Начиная с 2021 года он будет производиться серийно» — заявил министр журналистам ТАСС.

Московский автосалон традиционно проходит в августе.

В апреле на фото уже был показан Aurus Komendant. Ожидается, что эта модель будет особо востребована на российском рынке. Между тем, накануне стали известны цены на Aurus Senat.

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