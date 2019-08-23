Названы 3 российских автомобиля, которые ржавеют медленнее всего

Эксперты в России решили рассказать об автомобилях российских брендов, которые менее всего подвержены коррозии.

Рейтинг, в который вошли 3 российских автомобиля, составила редакция iReactor.

Отмечается, что в последнее время на заводах российских компаниях существенно увеличили качество металла, используемого для кузовов машин.

Что касается вошедших в рейтинг автомобилей, то первое место тут отдали LADA Vesta. На вторую строчку определили еще одну модель семейства Весты — LADA Vesta SW Cross.

Этим двум автомобилям, как отметили эксперты, по стойкости к коррозии уступают бюджетные Приоры и Гранты. Замыкает составленный рейтинг хэтчбек LADA XRAY.