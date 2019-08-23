Специалисты «УАЗа» уже работают над новым поколением внедорожника и сегодня были озвучены предварительные сроки его выхода.

Так, стало известно, когда ждать появления нового поколения УАЗ Патриот, в котором ожидается не только новая платформа, но и силовые установки.

Инсайдеры сообщают, что Ульяновский автомобильный завод прикладывает все усилия, чтобы ускорить процесс разработки внедорожника.

Если все будет по плану, то он будет представлен уже в 2022 году. Модели новой генерации приписывают кузовные элементы из оцинкованной стали, новый двигатель, а также механическую и автоматическую КП.