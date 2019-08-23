Обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Не менее девяти тысяч новых автомобилей Mercedes-Benz находятся на территории старого аэродрома вблизи Бремена.

Как выяснили журналисты, там находятся неисправные автомобили Mercedes-Benz. Оказалось, что в обнаруженных на стоянке машинах установлены ненадлежащего качества бамперы и сидения.

Эти детали отправили компании поставщики, а уже после выпуска партии авто было выявлено, что они не качественные.

Теперь эта партия, где присутствуют, в том числе и кроссоверы GLE и GLS, а также модели E-класса, S-класса и CLS-класса, будет находиться на стоянке несколько месяцев до устранения дефектов.