Сегодня 23 августа, как и было обещано, назвали стоимость российского седана Aurus Senat, а наряду с этим в Москве состоялось торжественное открытие первого дилерского центра бренда Aurus.



Стоимость седана обещали озвучить еще в начале этого года, а до этого глава Минпромторга называл разные цифры, но в итоге названная сразу после презентации новинок предварительная стоимость оказалась действительностью.

Седан Aurus Senat получил официальный ценник в 18 млн рублей. За эту цену предлагается автомобиль в базовой комплектации.

Еще Aurus Senat будет представлен в виде лимузина, но его стоимость обещают объявить позже. Таким образом, Aurus оказались дороже, чем Bentley и Maybach, хотя изначально говорили, что они будут дешевле таких машин.

Первые седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus Senat L700 появятся в дилерских центрах только в следующем году, так как пока их выпуском занимается НАМИ и это очень мелкие партии.

В дальнейшем российские машины встанут на конвейер предприятия Ford Sollers в «Алабуге». В 2020 году планируется выпустить порядка 200 экземпляров Aurus.

Напомним, что Aurus приводятся в движение гибридной установкой на основе 4,4-литрового восьмицилиндрового двигателя.

Среди трансмиссий доступна девятискоростная автоматическая КП. Суммарная отдача установки составляет 600 л.с.