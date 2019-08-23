Компании BMW и Mercedes-Benz ранее уже объявили о сотрудничестве в области беспилотных систем, а наряду с этим они заявили о том, что приглашают и другие компании к сотрудничеству.

Зарубежным журналистам удалось выяснить, что Audi присоединится к Mercedes-Benz и BMW в разработке автопилота, а официально об этом будет объявлено в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте.

Компании ведут разработку автономных систем третьего и четвертого уровня, а также систем автоматической парковки.

Основной целью является не только создание таких систем, но и снижение цен на такие технологии к 2025 году.

К тому же автопроизводители говорят, что такое партнерство позволит ускорить развитие автономных систем, а также снизить затраты на их разработку и усовершенствование.