К такому выводу пришли российские аналитики, проанализировав июльские продажи новых автомобилей по сегментам.
В России рост продаж показали только кроссоверы и универсалы
23.08.2019 11:25
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Как известно, в целом российский рынок по итогам прошлого месяца показал отрицательную динамику на 2,5 процента.
При этом только два сегмента показали рост в сравнении с июлем 2018 года.
Этими автомобилями стали кроссовер и универсалы. Доля сегмента кроссоверов в общих продажах составила 44,4%, а рост объёмов реализации – 4,2%.
Универсалы в отчетный период продавались на 1,3% лучше, но их доля на рынке составляет всего 3,1%.
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