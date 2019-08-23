В России рост продаж показали только кроссоверы и универсалы 

К такому выводу пришли российские аналитики, проанализировав июльские продажи новых автомобилей по сегментам.

Как известно, в целом российский рынок по итогам прошлого месяца показал отрицательную динамику на 2,5 процента.

При этом только два сегмента показали рост в сравнении с июлем 2018 года.

Этими автомобилями стали кроссовер и универсалы. Доля сегмента кроссоверов в общих продажах составила 44,4%, а рост объёмов реализации – 4,2%.

Универсалы в отчетный период продавались на 1,3% лучше, но их доля на рынке составляет всего 3,1%.