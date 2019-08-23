В Лондоне появился уличный автомат по продаже автомобилей

Вендинговый аппарат расположился в районе Спиталфилдс на востоке Лондона.

Для установки уличного автомата, в котором предлагают быстро и легко купить автомобиль, группе инженеров потребовалось около трех месяцев.

В частности, перед инженерами стояла задача поставить автомат, в котором будут прозрачные стены, автоматические двери и система бесконтактной опалы.

Пока в вендинговом аппарате можно приобрести только электрокар Renault Zoe, причем его стоимость является фиксированной.

Именно этот электрокар был выбран по той причине, что он является наиболее востребованным в Лондоне. Стоимость Renault Zoe в аппарате составляет 16 тыс. фунтов стерлингов.