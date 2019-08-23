Масштабная модель Aurus Senat появилась в свободной продаже

Как стало известно, российская фирма заказывает машины в Китае, и они продаются в двух версиях.

Первая версия эта обычный седан, а вторая это бронированный вариант, выполненный в черном цвете.

Стоит отметить, что в целом модели получили высокую детализацию и точно повторяют оригинальные машины. Что касается стоимости, то в интернет-магазине за масштабную копию просят от 5 500 рублей.

Между тем сегодня 23 августа состоится открытие первого автосалона Aurus, а также 23 августа обещали раскрыть стоимость автомобилей.