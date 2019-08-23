Выпуском модели Aurus Senat, выполненной в масштабе 1:43 занимается компания DIP Models.
Масштабная модель Aurus Senat появилась в свободной продаже
23.08.2019 11:12
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Как стало известно, российская фирма заказывает машины в Китае, и они продаются в двух версиях.
Первая версия эта обычный седан, а вторая это бронированный вариант, выполненный в черном цвете.
Стоит отметить, что в целом модели получили высокую детализацию и точно повторяют оригинальные машины. Что касается стоимости, то в интернет-магазине за масштабную копию просят от 5 500 рублей.
Между тем сегодня 23 августа состоится открытие первого автосалона Aurus, а также 23 августа обещали раскрыть стоимость автомобилей.
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