Возможность сделать обязательной систему, которая определяет нахождение детей в салоне автомобиля, уже рассматривают в Европе и США.

В частности, предлагается устанавливать такую систему на этапе производства. То есть системы предупреждения о детях в машине могут стать обязательными для автопроизводителей.

Предполагается, что новые правила будут введены в ближайшие годы. Впрочем, в некоторых автомобилях уже предлагается такое решение.

Когда водитель глушит мотор система автоматически проверяет нахождение в салоне пассажиров и в случае обнаружения начинает подавать сигналы.

Такая технология у компании Hyundai называется Rear Occupant Alert, у General Motors это Rear Seat Reminder, а у Nissan комплекс носит название Rear Door Alert.