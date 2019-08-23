Возможность сделать обязательной систему, которая определяет нахождение детей в салоне автомобиля, уже рассматривают в Европе и США.
Системы предупреждения о детях в машине могут стать обязательными
23.08.2019 10:56
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В частности, предлагается устанавливать такую систему на этапе производства. То есть системы предупреждения о детях в машине могут стать обязательными для автопроизводителей.
Предполагается, что новые правила будут введены в ближайшие годы. Впрочем, в некоторых автомобилях уже предлагается такое решение.
Когда водитель глушит мотор система автоматически проверяет нахождение в салоне пассажиров и в случае обнаружения начинает подавать сигналы.
Такая технология у компании Hyundai называется Rear Occupant Alert, у General Motors это Rear Seat Reminder, а у Nissan комплекс носит название Rear Door Alert.
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