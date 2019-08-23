Lamborghini анонсировал премьеру новой модели гиперкара

Итальянский бренд в социально сети распространил тизерное изображение новой модели гиперкара, которая получит гибридную силовую установку.

Lamborghini анонсировал премьеру нового гиперкара на автосалон во Франкфурте, который начнет свою работу в следующем месяце.

Название новинки не раскрывают, но уже известно, что мощность установки будет более 1 000 лошадиных сил.

По предварительным данным, в качестве ДВС будет использован 12-цилиндровый двигатель, а еще в составе установки будет три электрических мотора.

Дизайн автомобиля будет выполнен в стилистике концепта Terzo Millenio, представленного в 2017 году. Тираж модели будет органичен 63 экземплярами, а стоимость одного составит порядка 2,5 млн евро.