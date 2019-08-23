Итальянский бренд в социально сети распространил тизерное изображение новой модели гиперкара, которая получит гибридную силовую установку.
Lamborghini анонсировал премьеру новой модели гиперкара
23.08.2019 10:45
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Lamborghini анонсировал премьеру нового гиперкара на автосалон во Франкфурте, который начнет свою работу в следующем месяце.
Название новинки не раскрывают, но уже известно, что мощность установки будет более 1 000 лошадиных сил.
По предварительным данным, в качестве ДВС будет использован 12-цилиндровый двигатель, а еще в составе установки будет три электрических мотора.
Дизайн автомобиля будет выполнен в стилистике концепта Terzo Millenio, представленного в 2017 году. Тираж модели будет органичен 63 экземплярами, а стоимость одного составит порядка 2,5 млн евро.
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