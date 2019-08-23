Названы самые популярные автомобили в РФ дороже 100 000 долларов

Новый рейтинг автомобилей был подготовлен специалистами агентства «Автостат» на сновании данных по продажам машин за первое полугодие.

В отчетный период россияне приобрели 7 875 автомобилей, стоимость которых превышает 100 тыс. долларов. Этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,4%, а сумма с продаж таких авто составила 1 млрд долларов или 66,3 млрд рублей.

Самым популярным автомобилем в РФ дороже 100 тыс. долларов стал Lexus LX. Эта модель была продана в количестве 1 743 экземпляров, а стоимость одного автомобиля в среднем составила 7,1 млн рублей.

Еще больше средневзвешенная стоимость зафиксирована у Land Rover Range Rover – 9,1 млн рублей. Он разошелся тиражом в количестве 1 383 единиц и находится на второй строчке. В тройке лидеров казался BMW X7.

Его продажи составили 1 038 ед., а средняя цена 6,7 млн рублей. Четвертая и пятая строчка оказалась за Mercedes-Benz – S-Class (896 ед.; 8,9 млн) и G-Class (649 ед.; 12,3 млн).

В десятке самых популярных автомобилей дороже 100 тыс. долларов по версии «Автостат» оказались: BMW 7-Series (526 ед.; 7,2 млн), Mercedes-Benz Maybach S-Class (285 ед.; 10,2 млн), Cadillac Escalade (268 ед.; 6,6 млн), Porsche Panamera (217 ед.; 8,7 млн) и Audi A8 (205 ед.; 7,6 млн).