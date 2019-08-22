Близнец обновлённого Mitsubishi ASX вышел в продажу

Обновлённая версия Mitsubishi ASX была представлена зимой текущего года. Тогда было сказано, что модель на домашнем рынке выйдет осенью.

В итоге кроссовер представили 22 августа и в этот же день объявили о его старте продаж. В Японии Mitsubishi ASX поступил в продажу под именем Mitsubishi RVR.

В целом новинка повторяет внешность глобальной версии кроссовера, но есть изменения в интерьере.

Для японской версии применили другие отделочные материалы и увеличенный дисплей мультимедийной системы.

Mitsubishi RVR предлагается со 139-сильным 1,8-литровым мотором и вариатором, привод передний или полный.

Японская новика оценивается от 19 800 до 23 600 долларов.

Рестайлинговый Mitsubishi ASX в Европе появится осенью, а на российском рынке в первой половине 2020 года.