Бренд Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль

Компания Opel на автосалоне во Франкфурте представит Corsa-e Rally на базе электрической версии Corsa.

Новинка станет раллийным электрокаром, который будет принимать участие в монокубоке ADAC Opel e-Rally Cup.

Новые соревнования специально созданного монокубка пройдут в 2020 году, и в нем примут участие 15 элеткрических машин.



В Opel Corsa-e Rally уставят мотор, как на серийной версии машины, то есть на передней оси будет установлен 136-сильный электрический силовой агрегат с 260 Нм крутящего момента.

Тяговая батарея тоже достанется от обычной версии «Корса».

Какие динамические характеристики будут у Corsa-e Rally пока неизвестно.

Гражданская версия от 0 до 100 км/ч разгоняется за 8,1 сек., а запас хода элеткрокара составляет 330 км.



Opel Corsa-e Rally получит спортивную подвеску, самоблокирующийся дифференциал Torsen, усиленные тормозные механизмы, систему пожаротушения и каркас безопасности.

Раллийная версия «пятидверки» будет стоить менее 50 тыс. евро, но точная цена пока не объявлена. Гражданский Opel Corsa-e стоит от 30 тыс. евро.