Компания Opel на автосалоне во Франкфурте представит Corsa-e Rally на базе электрической версии Corsa.
Бренд Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль
Новинка станет раллийным электрокаром, который будет принимать участие в монокубоке ADAC Opel e-Rally Cup.
Новые соревнования специально созданного монокубка пройдут в 2020 году, и в нем примут участие 15 элеткрических машин.
В Opel Corsa-e Rally уставят мотор, как на серийной версии машины, то есть на передней оси будет установлен 136-сильный электрический силовой агрегат с 260 Нм крутящего момента.
Тяговая батарея тоже достанется от обычной версии «Корса».
Какие динамические характеристики будут у Corsa-e Rally пока неизвестно.
Гражданская версия от 0 до 100 км/ч разгоняется за 8,1 сек., а запас хода элеткрокара составляет 330 км.
Opel Corsa-e Rally получит спортивную подвеску, самоблокирующийся дифференциал Torsen, усиленные тормозные механизмы, систему пожаротушения и каркас безопасности.
Раллийная версия «пятидверки» будет стоить менее 50 тыс. евро, но точная цена пока не объявлена. Гражданский Opel Corsa-e стоит от 30 тыс. евро.