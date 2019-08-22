Этот автомобиль в качестве концепта дебютировал еще в 2017 году и был положительно воспринят публикой.



Как выяснилось, компания намерена уже в этом году провести презентацию товарного варианта этой модели.

По информации японских СМИ, новый кросс-вэн Toyota TJ Cruiser появится на рынке в 2020 году, а его презентация в Японии состоится уже в ноябре.

Насколько изменится серийная версия в отличие от концепта пока неизвестно.

Напомним, что прототип базировался на платформе TNGA и имеет длина 4 300 мм, а расстояние между осями составляет 2 750 мм. Концепт был оснащен гибридной силовой установкой.