Немецкий автопроизводитель намекнул на новую версию своего хэтчбека Polo, продемонстрировав ее концепт.



Volkswagen показал «внедорожную» модификацию Polo предыдущего поколения, а презентация проходила в рамках специального мероприятия в Южной Африке.

Как рассказали представители компании, в серию такая версия будет отправлена, если к ней проявят интерес.

Новинка получила название Vivo Dune, а отличается она от обычной версии цветом кузова, защитным пластиковым обвесом, увеличенным дорожным просветом, запасным колесом на пятой двери, а также расширенными колесными арками.

В салоне имеется оформление с использованием оранжевых элементов, а на педалях есть металлические накладки. Стоит отметить, что в ЮАР продается параллельно новое поколение Polo и его предшественник.