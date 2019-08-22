Самые «мужские» марки автомобилей в России были названы специалистами агентства «Автостат», которые проанализировали данные ряда опросов.

В результате аналитики назвали десять автобрендов, машины которых мужчины покупают чаще всего.

Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.

Так, доля мужчин среди владельцев Infiniti составила 95,8%, а показатель у «УАЗов» — 95,5%.

На третьей и четвертой строчке оказались марки Subaru (93,3%) и Toyota (92,7%), а в пятую строчку заняла Skoda (91,7%).

На шестой и седьмой позиции оказались немецкие бренды, а именно Volkswagen (91,4%) и Mercedes-Benz (91,2%). В десятке лидеров еще числятся Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).