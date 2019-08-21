Продажи китайских автомобилей на рынке РФ выросли на 11%

Положительная динамика продаж новых китайских автомобилей наблюдалась по итогам июля, когда россияне приобрели 3 265 экземпляров таких машин, что на 11% больше.

Лидерство на рынке в прошлом месяце оказалось за брендом Haval, которому за счет нового кроссовера удалось нарастить продажи в 4,6 раза до 1 180 проданных штук, сообщает «Автостат».

Второй результат показала компания Geely. Ее дилеры реализовали 790 новых авто, что в 3,6 раза больше. В тройке лидеров оказался Chery с показателем 432 реализованных авто, что на 7% больше.

В первой пятерке самых востребованных китайских марок оказались Lifan (323 ед.) и Changan (167 ед.), а еще в списке числятся DFM (132 шт.; +11%), FAW (109 ед.; -13%), Zotye (81 ед.; -71%), Foton (22 ед.), Brilliance (20 ед.; +43%) и Hawtai (9 ед.; -57%).