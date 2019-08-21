Mercedes-Benz и АвтоВАЗ уже готовы к переходу на оформление электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Также скорейший переход на ЭПТС поддерживает Haval, Mazda и предприятие «Автотор».
АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС уже в сентябре
21.08.2019 21:55
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Согласно планам, в октябре текущего года на ЭПТС должны перейти все автопроизводители, а такие условия были определены в Евразийской Экономической Комиссии.
АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС уже в сентябре.
Для покупателя нового автомобиля с ЭПТС процесс покупки никак не изменится — клиент просто не получит бумажный ПТС.
Вместо этого в договор купли-продажи будет внесен ЭПТС. В ГИБДД номер ЭПТС будет внесен в Свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС).
Проверить статус электронного паспорта можно будет на сайте elpts.ru. Там нужно будет внести номер паспорта или VIN номер.
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