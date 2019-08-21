Mercedes-Benz и АвтоВАЗ уже готовы к переходу на оформление электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Также скорейший переход на ЭПТС поддерживает Haval, Mazda и предприятие «Автотор».

Согласно планам, в октябре текущего года на ЭПТС должны перейти все автопроизводители, а такие условия были определены в Евразийской Экономической Комиссии.

АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС уже в сентябре.

Для покупателя нового автомобиля с ЭПТС процесс покупки никак не изменится — клиент просто не получит бумажный ПТС.

Вместо этого в договор купли-продажи будет внесен ЭПТС. В ГИБДД номер ЭПТС будет внесен в Свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС).

Проверить статус электронного паспорта можно будет на сайте elpts.ru. Там нужно будет внести номер паспорта или VIN номер.