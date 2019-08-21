Новый кросс-вэн Suzuki XL6 показали на официальных фото

С 10 августа новый Suzuki XL6 стал доступен для заказа, при это полноценный дебют модели еще не состоялся.

В Сети между тем появились новые изображения, которые появились из официальной брошюры.

К тому же появились и новые подробности о характеристиках. Так, стало известно, что Suzuki XL6 имеет следующие габариты: 4 445/1 775/1 700 мм, колесная база – 2 740 мм.

Объём багажного отделения автомобиля составит 209 литров. Машина получила шестиместный трехрядный салон, колесные диски на 16 дюймов, увеличенный клиренс, расширители колесных арок, а также пластиковый обвес.

В списке оснащенности новинки будет современная мультимедийная система, выдвижные подлокотники на сидениях второго ряда, светодиодные противотуманные фары, а также рейлинги на крыше.

Что касается моторной гаммы, то она представлена полуторалитровым 105-сильным двигателем, работающим со стартер-генератором. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

Оценили крос-вэн в 1 млн рупий минимум или около 932 тыс. рублей.