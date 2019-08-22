В России провели исследование и выяснили, автомобили в каких цветах кузова пользуются спросом больше.

Так, в РФ назвали самые популярные и непопулярные цвета автомобилей, а возглавляет рейтинг последних машины в желтом цвете кузова.

Автомобиль в таком цвете очень сложно продать на вторичном рынке, в том числе и из-за того, что такой цвет имеют машины такси.

Еще непопулярными являются голубой и зеленый окрас кузова, но это правило не действует, если речь идет об автомобилях Suzuki Vitara и Nissan Almera, а также Лада Веста и Рено Дастер.

Немного лучше, чем предыдущие цвета, продается машина с коричневым окрасом, а также красным.

Востребованными моделями в красном цвете являются в основном Ниссан Кашкай, КИА Рио и Рено Сандеро.

Самыми популярными цветами автомобиля являются черный, серебристый, белый, серый и синий.